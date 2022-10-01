مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يؤكد دعم بلاده لـ باتيلي

أخبار ليبيا 24

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الجمعة، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال عبدالخالق: “نقلت أقصى دعم من مصر وأطيب تمنياتي بالنجاح في فترة رئاسته”.

وأضاف مندوب مصر: “لا يمكن التأكيد أكثر على دور البعثة الأممية المحوري في هذا المنعطف الحرج”.

وبدأ باتيلي الأربعاء الماضي أولى لقاءاته الرسمية مع بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ورئيسها السفير طاهر السني في نيويورك.

وغرد السني عبر حسابه على “تويتر” معربًا عن سعادته بلقاء باتيلي، وترحيبه “ببدء مهمته كونه أول مبعوث أفريقي لليبيا، وحرصه على أن تكون أول لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك”.