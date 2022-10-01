ليبيا الخامسة إفريقياً في حجم الإنفاق العسكري في 2022   

احتلت ليبيا المرتبة الخامسة إفريقيا و52 عالميًا من ضمن 142 دولة في حجم الإنفاق العسكري في 2022 بـ3.4 مليارات دولار.

وجاءت ليبيا بعد كل من الجزائر بـ 9.7 مليارات دولار في المرتبة الـ23 عالميا، َنيجيريا بـ 5.9 مليارات دولار، والمغرب بـ 54 مليار دولار ومصر بـ4. 4 مليارات دولار

وَوفقا لموقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي فإن المملكة السعودية تأتي في المرتبة رقم الـ 9 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري في 2022 في أضخم ميزانية دفاع بين الجيوش العربية بقيمة 46 مليار دولار.

وأتت الإمارات في المرتبة الـ2 عربيا من حيث حجم ميزانية الدفاع بـ25.2 مليار دولار، والمرتبة 13 عالميا، وسلطنة عمان 8.3 مليارات دولار، في المرتبة 27 عالميا.

فيما تُنفق كل من الأردن وسوريا 2 مليار دولار، والبحرين 1.5 مليار دولار،والجارة تونس 1,2 مليار دولار.