المركز الوطني للصحة الحيوانية يوقف سباقات وتجمعات وتوريد الخيول في ليبيا مؤقتاً

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية “زكريا الختال” ايقافهم المؤقت لمنح أذونات لسباقات وتجمعات وتوريد الخيول في ليبيا بعد تداول معلومات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل حالات وأعراض إصابة بأمراض تنفسية ونفوق في بعض إسطبلات الخيول.

الختال أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن الفريق المشكل من المركز لم يرصد إلى الآن أي حالة وبائية وبذلك يعتبر ما يتداول في صفحات التواصل إشاعات يجب عدم تداولها وبعد يومين سيكون هناك تقرير نهائي سيعلن عنه في وسائل الإعلام.

ونوّه ألى أن الفريق التابع للمركز اتجه إلى منطقة العزيزية حيث كان مقاماً تجمع (عقود) كبير وتم الكشف عليه بالكامل ولم ترصد أي إصابة بين الخيول.

