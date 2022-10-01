ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 October, 2022

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بضرورة استمرار غلق منظومة التسجيل العقاري.

ووجه المنفي، خطاباً للدبيبة، طالبه فيه بضرورة استمرار غلق منظومة التسجيل العقاري، لحين الانتهاء من المراحل الانتقالية.

وجاء في الخطاب المنفي للدبيبة:” أنّه يُطلب منكم تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري، وأن يقتصر دور المصلحة خلال المرحلة الانتقالية، على العمل الإداري فقط، دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية”.