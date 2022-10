ليبيا – التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الجمعة، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق.

عبدالخالق قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “نقلت أقصى دعم من مصر وأطيب تمنياتي بالنجاح في فترة رئاسته”. وأضاف: “لا يمكن التأكيد أكثر على دور البعثة الأممية المحوري في هذا المنعطف الحرج”.

