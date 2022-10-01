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رئيس مجلس النواب يبحث مع أعيان بيت عبدالله غيث عبيدات تطورات الأوضاع في البلاد 

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 01 أكتوبر 2022 ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح ” أمس الجمعة في مدينة القبة، وفداً من مشايخ وأعيان وشباب بيت عبدالله غيث عبيدات.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب” عبدالله بليحق ” فإن اللقاء تناول مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والإجتماعية في كافة أنحاء الوطن.

وقدم الوفد الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على مواقفه الوطنية الراسخة ومجهوداته في سبيل إنهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. (وال _ القبة)

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وكالة الانباء الليبية وال

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