32 نائبا يطالبون بالعودة إلى النظام الاتحادي وفقا للأقاليم التاريخية الثلاث

دعا 32 نائبا عن المنطقة الشرقية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عرض دستور 1951 غير المعدل للتداول داخل مجلس النواب في جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقا للأقاليم التاريخية الثلاث.

وطالب النواب في خطابهم الموجه لرئيس البرلمان زملائهم النواب عن أقاليم طرابلس وفزان بدعم طلبهم معتبرين أنه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل الأمور مهددة.

واستند النواب في طلبهم إلى تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور عام 2017لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية وأشاروا أيضا إلى ما انتهت إليه أعمال لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النوب ولجنة رؤساء اللجان المشكلة من مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري وما نتج عن هذا الاتفاق من اجتماعات تحت إشراف البعثة الأممية في مدينة القاهرة في أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام 2022 وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل لعام 1951 للتداول في مجلسي النواب والدولة وهو ما تم تحت الإشراف المباشر من البعثة الأممية