عبد العزيز: الشعب ينتقد كل شيء على الفيس بوك دون خوف هذه نعمة أتت بها فبراير

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن مجلس النواب لا خير فيه واستمراره هو ومجلس الدولة بلاء وشر ولا يمكن أن ترجوا منه خير بحسب قوله

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح أعد مقترح لإنشاء محكمة دستورية وهذا القانون أعد في مصر من قبل المخابرات المصرية، زاعماً أن البرلمان يتلقى الأوامر من المخابرات المصرية.

ولفت إلى أن الانتخابات لن تحدث لأن عقيلة صالح وخالد المشري ضدها وهم يريدان العبث فقط.

واعتبر أن جلسات مجلس النواب هزلية والنقاش لا يرتقي فيها لمستوى هم فقط يسعون لكسب الوقت.

وفيما يلي النص الكامل:

ابتلينا بمن يريد عزل الإسلام عن قيادة الحياة ويريد أن يكون الإسلام في المسجد فقط ووصل بالكثير من المغفلين أنهم يستدلوا على هذا بالغرب وهذا من باب تزييف الوعي، الغرب لم يتخلوا عن الدين وإن كانوا يشيعوا ذلك، حركة الغرب تدور حول الكنيسة في الغالب وينتقدون سماحة المفتي إن تكلم في الشأن العام سياسياً وعسكرياً وغير ذلك ويخرجون علينا بمصطلح الإسلام السياسي وما ضيع البلد إلا هذا الإسلام السياسي، لا يوجد شيء اسمه إسلام سياسي هناك شيء اسمه إسلام وكفر حق وباطل.

تكلمنا عدة مرات حول ما يحاك في الغرب تجاه الإسلام ويريدون إفراغ المسلم من هويته الإسلامية حيث يصبح فقط مسلم يصلي بالمسجد وفي الشارع يشبه المسيحي والكافر! الغرب غير ذلك يقتنص أي فرصة ليظهر الروح المسيحية.

هذا البرلمان ومن معه لا خير فيه ولن يجلب خير وقلنا استمرار البرلمان ومجلس الدولة بلاء وشر ولا يمكن أن ترجوا منه خير وكل يوم نثبت ذلك لكن الناس في غفلة او يحاولون ذلك. عقيلة صالح أعد مقترح لإنشاء محكمة دستورية وهذا القانون أعد بتمامه في مصر أعدته المخابرات المصرية، لأن البرلمان يتلقى الأوامر من المخابرات المصرية.

لن تحدث انتخابات لأن عقيلة والمشري ضدها لأنهم يريدون العبث، يخرجون الآن في قانون كهذا ويلوكون فيه لأن هذا ما يطول أعمارهم، ونحن قلنا اقطعوا عنهم المرتبات! تابعنا الجلسات الهزلية لمجلس النواب ورأينا ماذا يتكلمون نقاش لا يرتقي لمستوى هم فقط ليكسبوا الزمن يأخذون مرتباتهم ومزاياهم. ملايين يصرفوها لشركات علاقات عامة ومراكز أبحاث حتى يمشوا أمورهم ورشاوى وانتظروا المزيد.

اليوم أتفاجئ برسالة من بومطاري وزير مالية السراج، جماعة السراج بالكامل مع باشاآغا الآن، الرسالة للصديق الكبير قال حول الأموال بكل جراءه. تقارير مصرف ليبيا المركزي تقول إن مرتبات بنغازي ضعف مرتبات طرابلس! لا أمان لأهلنا في المنطقة الشرقية إلا ببقاء مصرف ليبيا والاموال هنا في طرابلس نراهم كل يوم ناقة الله وسقياها، ماذا أنجزوا في برقة؟ ومن نادى ببرقة وحقوقها وبقي على مبدأه!.

فيديو زيارة حفتر إلى وادي الشاطئ، المناظر المقززة والبؤس وما تخلصنا منه في 2011 هؤلاء الحرية تخنقهم يريدون ان يخنقونا وهم قلة، نفس اللغة التي عشنا بها قبل 2011 وهذه حيلتهم لما نرى هذه المناظر نترحم على شهداء البركان وفبراير الأحرار، صور المتمرد بالحجم الكبير، طرابلس لا يوجد فيها أي صورة للبشر، والشعب ينتقد كل شيء وعلى الفيس بوك دون خوف هذه نعمه، وهذه الحرية التي أتت بها فبراير، هناك شخص في البيضاء خطفوه من قهوة لأنه كتب بوست في الفيس بوك ولم يعجبه الوضع. رأينا الشعراء والعبيد في استقبال حفتر.

