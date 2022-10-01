دومة: المطالبة بدستور 1951 غير المعدل ضامن لاستمرار الدولة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب “مصباح دومة”، إن المطالبة بدستور 1951 غير المعدل، الضامن لاستمرار الدولة الليبية وحقوق المواطنين في ظل هذا الانقسام المؤسسي والفساد المتفشي.

وطالب 32 عضوًا بالبرلمان من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بعرض دستور 1951 غير المعدل، للتداول داخل البرلمان،بخصوص العودة للنظام اللاتحادي

وجاء ذلك بخطاب رسمي، طالب فيه نواب ليبيا عن إقليم برقة عرض دستور 1951 ميلادي الغير معدل للتداول داخل مجلس النواب، على أن تكون جلسة خاصة منقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة للنظام الاتحادي.

وأضاف خطاب النواب، مطالبة نواب ليبيا عن إقليم برقة من نواب طرابلس وفزان دعم طلبهم، كونهم يروه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا.

وأشار الخطاب إلى تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية.