أمريكا تحث الكبير على زيادة الشفافية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا

أصدرت الولايات المتحدة تعليماتها لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بضرورة زيادة الشفافية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ليبيا، وذلك عقب التقرير الذي اصدره ديوان المحاسبة لعام ٢٠٢١.

جاء ذلك خلال لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوشوا هاريس، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزلي أوردمان، بالصديق الكبير في تونس.

وبحسب السفارة الأمريكية، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية ضمان أن تذهب موارد ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الشعب الليبي.