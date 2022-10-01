البحرية البريطانية تكشف عن تفاصيل مهمة “ألبيون” في ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشفت القوات البحرية الملكية البريطانية، الجمعة، عن تفاصيل مهمة السفينة الحربية “إتش إم إس ألبيون” التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية، ورسوها على قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأوضحت القوات البحرية في بيان لها، أن “مجموعة عمل بحرية تابعة للبحرية الملكية البريطانية أنهت مهمة في ليبيا هذا الأسبوع كجزء من العمليات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط”.

ولفت البيان إلى أنه “جرى تبادل خبرات بين عسكريين بريطانيين وليبيين على متن السفينة”، منوها إلى “تدريبات تلقتها البحرية الليبية من نظيرتها البريطانية في تقنيات مكافحة الحرائق، والممارسات الهندسية، والملاحة البحرية ومسح الموانئ”.

ونوه البيان إلى “لقاء عقد بين نحو 100 من الشخصيات الليبية والأجنبية على متن السفينة ألبيون، بحضور السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوردال، وكبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق جوي مارتن سامبسون”، وأقيم استضافة عرض برمائي على متن السفينة.

يشار إلى أنه جرى نشر أكثر من ألف بحار ومشاة البحرية الملكية مع مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية، التي تتكون من سفينة القيادة “ألبيون” والسفينة “أرغوس” وسفينة الدعم اللوجستي للبحرية الملكية “ماونتز باي” والمدمرة “إتش إم إس ديفندر” ، بالإضافة إلى أسراب طائرات الهليكوبتر.

ويوم الخميس، التقى كبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وجدد المسؤول العسكري البريطاني تأكيد دعم بلاده لتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في ليبيا.