الصغير: الحديث عن مساعي المنقوش لتولي رئاسة الوزراء أمر غير حقيقي

ليبيا – استبعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير الأنباء المتداولة التي تفيد بمساعي وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش لتولي رئاسة الوزراء.

جاء ذلك في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “منذ يوليو 2021 المنقوش والدبيبة يد واحدة وجيب واحد وعقل واحد” .

وتابع “كل الهراء عن مساعي المنقوش لتولي رئاسة الوزراء هو امر مدبر منهم لاظهار تباين وتمايز في المنهج والسلوك وهو امر غير حقيقي”.

