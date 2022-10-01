بينها في ليبيا.. إيطاليا تتأهب لحماية المنشآت التي تجلب لها الغاز

ارتفع مستوى الاهتمام في إيطاليا لحماية مختلف المنشآت التي تجلب لها الغاز، وذلك بعد الهجمات على خطوط أنابيب “نوردستريم”.

وذكر موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي في تقرير، أن هناك ثلاثة خطوط أنابيب غاز طبيعي تحت المراقبة من قبل البحرية الإيطالية وهي: خط أنابيب الغاز الطبيعي “ترانسميد” من الجزائر عبر تونس إلى جزيرة صقلية ومن ثم إلى البر الرئيسي لإيطاليا، وخط أنابيب “غرين ستريم” الذي يضمن الاتصال بليبيا.

وبحسب التقرير، فالخط الثالث خط أنابيب “تاب” الذي يؤمّن تدفق الغاز من أوروبا الشرقية، ويمر تحت البحر الأدرياتيكي، بالقرب من قناة أوترانتو، بين سواحل منطقة بوليا بإيطاليا وألبانيا.

وبحسب مصادر صحفية، تتحرك البحرية الإيطالية في عدة اتجاهات لحماية هذه البنية التحتية: سيتم استخدام كاسحات ألغام من سرب كاسحة الألغام الساحلي رقم 54 في مدينة “لا سبيتسيا” لحماية قاع البحر حيث تمر خطوط الأنابيب.

وأوضح التقرير أنه لمزيد من المراقبة “الموسعة”، سيتم استخدام عدد من الفرقاطات وطائرات P-72A الموجودة في القاعدة الجوية الإيطالية “سيغونيلّا” في جزيرة صقلية .