مؤكدة أنه اغتصاب للسلطة.. استئناف بنغازي تقبل الطعن المقدم ضد نقل صندوق دعم الزواج لوزارة الشباب

أخبار ليبيا 24

أصدرت محكمة استئناف بنغازي، حكمها بقبول الطعن في قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 307 لسنة 2021 بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب.

وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الإدارية المقيدة بالسجل العام تحت “رقم 278 لسنة 2021م، لافتة إلى أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع دعواهما الراهنة بموجب صحيفة طعن موقعه من دفاعهم أودعت لدة قلم كتاب دائرة القضاء الإداري ووفقا لما هو ثابت بمحضر الإيداع وجاء شرحا لها أن صندوق دعم ازواج تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 5 لسنة 2019 وأعطى القانون الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة واعبروه مؤسسة عامة وجعل تبعيته لوزارة الشؤون الاجتماعية وقد حدد القانون الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق وأن التبعية إشرافية فقط”.

وأشار الحكم إلى أن القرار المطعون فيه هو قرار يهدف إلى حل صندوق دعم الزواج ودمجه في وزارة الشباب وهذا الإجراء الذي قام به مجلس الوزراء هو من قبيل اغتصاب السلطة باعتبار أن الصندوق ذو شخصية اعتبارية وذمة مالية بموجب نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية في الدولة وهي مجلس النواب، ولا ينتهي إلا بنص تشريعي.

وفي 15 أغسطس من العام الماضي أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 307 والذي يقضي بنقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب.