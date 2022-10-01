الدغيلي: القطاع الخاص في ليبيا لم يتعرف بعد على مسؤولياته الاجتماعية

اعتبرت سلوى الدغيلي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن القطاع الخاص فى المجتمعات العربية أو المجتمع الليبي بالتحديد لم يتعرف بعد على مسئولياته الإجتماعية.

وقالت “الدغيلي”، في تغريدة لها عبر تويتر، “القطاع الخاص فى المجتمعات الرأسمالية قد قطع شوطاً كبيراً على طريق التعرف على مسئوليته الإجتماعية وهو يؤديها بكفاءة عالية تساعد فى تحقيق درجة عالية من الاستقرار الإجتماعى”.

وأضافت “إن القطاع الخاص فى مجتمعاتنا العربية أو مجتمعنا الليبي بالتحديد لم يتعرف بعد على مسئولياته الإجتماعية”، وذلك بحسب تغريدة “الدغيلي”.