أمن بنغازي: القبض على متهم بسرقة محل لبيع المواد الكهربائية

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص متهم بالسطو على محل لبيع المواد الكهربائية بنادي بنغازي الجديدة وسرقة معدات وأسلاك كهربائية.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن أحد المواطنين تقدم بشكوى ضد مجهول قام بالسطو على محله الذي يختص ببيع المواد الكهربائية والمعدات الصناعية بنادي بنغازي الجديدة وقام بسرقة أسلاك كهربائية ومعدات صناعية.

وعند وصول أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة تم التحري وجمع المعلومات التي أسفرت عن التوصل لهوية الفاعل ومحل سكنه وتم إعداد كمين له وضبطه وبحوزته بعض المسروقات وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.م.أ من مواليد 1993 واعترف بما نُسب إليه وأنه قام ببيع باقي الكمية لأحد الأشخاص الذي تم استحضاره من قبل أعضاء التحريات وإحالتهما إلى النيابة العامة.