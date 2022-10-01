عمر السويحلي: من المتوقع تشكيل مجلس رئاسي وحكومة مصغرة لإنجاز الانتخابات

توقع الناشط السياسي من المصراتي، عمر السويحلي، أن يقدم المجتمع الدولي على تشكيل مجلس رئاسي جديد بقيادة قضائية، مع تشكيل حكومة مصغرة مهمتها إنجاز الانتخابات.

وتساءل السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل يمكن للجناح الأمريكي وحلفاءه في مجلس الأمن أن يثور ويقول في وجه مجلس النواب ووجه المجلس الأعلى«لقد طفح الكيل»؟”.

وأضاف:” وهل يُنشئ الجناح الأمريكي، مجلس رئاسي جديد بقيادة قضاة المحكمة العليا مثلا، الذي عليه أولاً أن يصدر قانون انتخابي ينتخب فيه النواب ورئيس الدولة معاً وأن يعزل حكومة الوحدة ويُنشيء حكومة مصغرة مهمتها الوحيدة قيام الانتخابات”.

وتابع الناشط السياسي من المصراتي، عمر السويحلي:” هذا سيناريو محتمل جداً جداً،فتبينوا”.