رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يُدين الإنقلاب العسكري في بوركينا فاسو

أديس آبابا 01 أكتوبر 2022 (وال)- أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الإنقلاب العسكري في بوركينا فاسو وحث الجنود على الإمتناع عن ممارسة العنف والتهديد ضد المدنيين.

وقال بيان نشر اليوم إن “رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدين بشكل قاطع الاستيلاء الثاني على السلطة بالقوة في بوركينا فاسو، وويعرب الرئيس عن قلقه العميق إزاء عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات في بوركينا فاسو وأماكن أخرى في القارة الأفريقية”.

كما حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجيش على “الإمتناع الفوري والكامل عن أي أعمال عنف أو تهديد” للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان، داعيًا إلى استعادة النظام الدستوري بحلول الأول من يوليو عام 2024. ( وال )

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