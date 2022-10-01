بالصور: سوق أوجلة للتمور يسلب الأنظار ويغزو مواقع التواصل الإجتماعي

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام العربية صورا تسلب الأنظار لأكبر الأسواق في ليبيا سوق أوجلة للتمور الذي يعدّ من أشهرها فهو مقصد الفلاحين إذا يستقبل كميات كبيرة من التمربمختلف أنواعه وأجودها.

وتعتبر واحة أوجلة من الواحات الليبية القديمة التي ذكرت في التاريخ وتاريخ الفراعنة والرومان القديم. والواحة تشتهر قديما بالزراعة والتجارة حيث أن أهلها هم أول من زرع النخيل في ليبيا وانتشر منها إلى باقي المناطق وقد كانت جزيرة خضراء في وسط الصحراء.

كما تشتهر أوجلة بأسواقها التي تستقبل عديد البضائع، على مرّ التاريخ، الواردة من الجنوب والشمال والشرق والغرب. وتشتهر ليبيا بأجود أنواع التمور التي يفوق عددها 63 نوعا وأشهرها ، الدقلة والتاليس والمقماق والخضراء وتافسرت وتاغيات وبكراري وحليمة والاوريق واقدير والصعيدي وقراس واضوي والتاليس والطابوني وحناش والتقشدشة والسللو واصابع العروس والقوقاي والاسبير والامرير والخماج والكراش والطلع والاغليس وحجاب والحمراي والرصيص وامرير ولاوريق وتامج وحمرا والنفوشي وسلولا والغرفاي والعجوة والبوري واوكلي وحلاوي وبرسي.