شاهد في «هذا المساء».. تقرير «المالية» بين الإفصاح والتستر بالشفافية

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة على قناة «الوسط wtv»، الضوء على تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن الإفصاح والشفافية المالية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022.

وأصدرت وزارة المالية تقريرها، أمس الجمعة، موضحًا أن إجمالي النفقات العامة للدولة خلال الأشهر التسعة من العام الجاري بلغ 70 مليارًا و87 مليونًا و356 ألفًا و131 دينارًا، من بينها 15 مليارًا و155 مليونًا و764 ألفًا و874 دينارًا خصصت كقيمة تمويل الترتيبات المالية الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط.

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