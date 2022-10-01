البرلمان يسقط عضوية عدد من النواب ويقبل استقالة أعضاء آخرين

أخبار ليبيا 24

قرر مجلس النواب الليبي قبول استقالة عدد من أعضائه كما قرر إسقاط العضوية عن نواب آخرين.

وأصدر المجلس القرار رقم (6) لسنة 2022 القاضي بقبول استقالة 4 من أعضائه. وجاء في القرار، أن النواب الذين قبلت استقالتهم هم، أحميد حومة وعلي القائدي وعبدالله اللافي، إضافة إلى خالد الأسطى.

كما أصدر مجلس النواب القرار رقم (7) لسنة 2022، ويقضي القرار بإسقاط العضوية عن 9 من أعضائه ممن كلفوا بمهام بالسلطة التنفيذية، وذلك بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية وفق نص القرار.

وأعضاء المجلس المسقطة عضويتهم بحسب القرار، هم، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الأسبق، وفتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الأسبق ورئيس الحكومة الليبية المكلفة حاليا من البرلمان.

كما ضم القرار، علي القطراني عضو المجلس الرئاسي الأسبق ونائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، وصالح همة، ومحمد لينو وعبدالمطلب ثابت، المندوب الحالي لليبيا بالجامعة العربية، وأبوبكر صالح وزياد دغيم، إضافة إلى عبدالغني الفطيسي.