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البرلمان يقبل استقالة عدد من النواب ويسقط العضوية عن آخرين

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أصدر مجلس النواب قرارين بشأن قبول استقالة عدد من أعضائه وإسقاط العضوية عن آخرين.

وأصدر المجلس قرارا بقبول استقالة 4 من أعضائه، وهم أحميد حومة وعلي القائدي وعبدالله اللافي، إضافة إلى خالد الأسطى.

كما أصدر المجلس قرارًا بإسقاط العضوية عن 9 من أعضائه المتحصلين على مناصب أخرى، وهم رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، فائز السراج، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، وعلي القطراني وصالح همة ومحمد لينو ومندوب ليبيا بالجامعة العربية عبدالمطلب ثابت وأبوبكر صالح وزياد دغيم، إضافة إلى عبدالغني الفطيسي.


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صحيفة العنوان الليبية

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