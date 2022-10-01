البرلمان يقبل استقالة عدد من النواب ويسقط العضوية عن آخرين

العنوان

أصدر مجلس النواب قرارين بشأن قبول استقالة عدد من أعضائه وإسقاط العضوية عن آخرين.

وأصدر المجلس قرارا بقبول استقالة 4 من أعضائه، وهم أحميد حومة وعلي القائدي وعبدالله اللافي، إضافة إلى خالد الأسطى.

عاجل | مجلس النواب يعلن قبول استقالة 4 من أعضائه. الأعضاء:

– احميد حومه

– علي القائدي

– عبدالله اللافي

– خالد الأسطى#العنوان #ليبيا pic.twitter.com/dFywbw4786 — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) October 1, 2022

كما أصدر المجلس قرارًا بإسقاط العضوية عن 9 من أعضائه المتحصلين على مناصب أخرى، وهم رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، فائز السراج، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، وعلي القطراني وصالح همة ومحمد لينو ومندوب ليبيا بالجامعة العربية عبدالمطلب ثابت وأبوبكر صالح وزياد دغيم، إضافة إلى عبدالغني الفطيسي.