ليبيا – علق عضو مجلس النواب محمد العباني على رسو الفرقاطة البريطانية في ميناء طرابلس.

العباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال:” للعمالة عنوان وللخيانة ذيول، وما أكثرهم في بلادي، اللعبة والخزي والويل والعار، على أولئك الذين يتشبهون بالرجال، والرجولة منهم براء”.

