الحامي: لا علاقة لمجلس الدولة بمشروع طرح “الدستور الفيدرالي” داخل البرلمان

الوطن|رصد

ردّت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، على مشروع طرح الدّستور الفيدرالي بمجلس النواب، قائلة إن اللائحة التنظيمية لعمل المجلس تنص على تقديم المقترحات لبنود جدول الأعمال لجلسات المجلس.

وأضافت الحامي في تصريحات صحفية، أن تقديم مقترح أعضاء نواب برقة عرض الدستور الفيدرالي غير المعدّل صحيح عند العرض والنقاش ولا علاقة للمجلس الأعلى للدولة به ويكون موقف في حال تمّ اعتماده.

وأشارت عضو مجلس الدولة إلى أن الإتفاق السياسي ينصّ على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة وليس من التوافق رفض عدد كبير من أعضاء المجلس الاستشاري طرح الدّستور الفيدرالي.