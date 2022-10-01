الحامي: توافق مجلس الدولة مع البرلمان شرطاً لإقرار أي دستور

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، ردّا على طرح الدّستور الفيدرالي بمجلس النواب، إن اللائحة التنظيمية لعمل المجلس تنص على تقديم المقترحات لبنود جدول الأعمال لجلسات المجلس.

أضافت في تصريحات صحفية أن تقديم مقترح أعضاء نواب برقة عرض الدستور الفيدرالي غير المعدّل صحيح عند العرض والنقاش ولا علاقة للمجلس الأعلى للدولة به ويكون موقف في حال تمّ اعتماده.

ولفتت إلى أن الإتفاق السياسي ينصّ على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة وليس من التوافق رفض عدد كبير من أعضاء المجلس الاستشاري طرح الدّستور الفيدرالي، وفق قولها.