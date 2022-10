النقابة العامة للنفط: مطالبنا تتمثل بتطبيق قرار الزيادة لكل الشركات الخدمية التابعة لمؤسسة النفط

ليبيا – قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح إن مطالب العمال تتمثل في تطبيق قرار الزيادة لكل الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

الرميح أشار في في تصريح خاص لشبكة “لام” إلى أن الإسراع في تطبيق وثيقة التأمين الصحي الموحدة لكافة عمال النفط وأيضا حلحلة مشاكل التدريب الخارجي وإعطاء صلاحيات أكثر لإدارات التدريب والتطوير في الشركات النفطية.

وتابع “نحن كنقابة عامة للنفط والغاز نتمنى من رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط النظر لمطالب العمال وحلحلة كل المشاكل الخاصة بهم”.

وأكد على أن مطالبهم موجهة إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رئيساً وأعضاءً باعتبارها المسؤولة المباشرة على تنفيذ مطالب العمال.

ولفت إلى أنه مازال لم يتم النظر إلى مطالبهم من قبل المؤسسة، متمنياً النظر لهذه المطالب.

