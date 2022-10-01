الفارسي: لا وجود لنية دولية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

الوطن / رصد

اعتبر الأكاديمي والخبير الليبي يوسف الفارسي، أن الأزمة الأمنية في الغرب الليبي، تأكيد على ضرورة توحيد القوات المسلحة ودعم المسار الأمني في جميع أنحاء ليبيا.

ودعا الفارسي في تصريحات صحفية، إلى إزاحة جميع العراقيل التي تقف في وجه اللجنة العسكرية المشتركة، مدعومة من القيادة العامة للجيش الليبي، لافتاً أنها قامت بجهود جبارة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، والإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الفارسي إن جهود اللجنة العسكرية تحتاج إلى دعم دولي، من أجل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، من ثم حل المليشيات ونزع سلاحها، معتقدًا بعدم وجود ذلك الدعم ولا النية الدولية الحقيقية لإتمامه.