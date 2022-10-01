أفريكا إنتلجنيس: محكمة العدل الأوروبية ترفع العقوبات عن شركة “لايكو”

ذكر موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي أمس الجمعة أن شركة لايكو كانت مدرجة في القائمة السوداء للعقوبات التي وضعها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد نظام العقيد معمر القذافي حيث أن حكم المحكمة ينص على رفع العقوبات وتجميد الأصول المفروض عليها في عامي 2020 و2021.

وأكد الموقع الفرنسي أن محكمة العدل الأوروبية قالت في حكمها أنه لا يمكن افتراض أن “لايكو” ظلت مرتبطة بنظام القذافي بعد سقوطه وبعد نحو 10 سنوات من الأعمال التي أدت إلى عقوبات كما أنه يجوز لمجلس الاتحاد الأوروبي استئناف الحكم.

وأضافت الموقع أن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” تستثمر بشكل رئيسي في الفنادق والعقارات في فريقيامن تونس إلى جنوب أفريقيا بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وفقا للموقع.