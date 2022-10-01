الرميح: يجب الإسراع في تطبيق وثيقة التأمين الصحي لعمال النفط

قال رئيس النقابة العامة للنفط ” سالم الرميح “، إن مطالب العمال تتمثل في تطبيق قرار الزيادة لكل الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر الرميح، في تصريحات صحفية ، اليوم السبت، أنه يجب الإسراع في تطبيق وثيقة التأمين الصحي الموحدة لكافة عمال النفط، وأيضا حلحلة مشاكل التدريب الخارجي، وإعطاء صلاحيات أكثر لإدارات التدريب والتطوير في الشركات النفطية.

مشيرا ، إلى أن مطالبنا موجهة إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رئيسا وأعضاء؛ باعتبارها المسؤولة المباشرة عن تنفيذ مطالب العمال، مشيرا إلى أنه إلى هذه اللحظة لم يتم النظر إلى مطالبنا..

كما أعرب رئيس النقابة العامة للنفط أنهم كنقابة عامة للنفط والغاز نتمنى من رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط النظر لمطالب العمال وحلحلة كل المشاكل الخاصة بهم. .