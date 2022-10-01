في جلسة حوارية.. “حكماء” طرابلس يطالبون “الرئاسي” بتجميد عمل الأجسام السياسية

الوطن / متابعات

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، صباح السبت، جلسة حوارية، مع نخبة من حكماء وأعيان ونشطاء المجتمع المدني في طرابلس، في قصر الخلد بالعاصمة.

وناقش اللقاء، المخارج الممكنة للأزمة الليبية الراهنة، وآلية تسريع مسارات المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات، وفقاً لما أعلنته الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي على “فيسبوك”.

وأكد الكوني، وإدراكه لحجم المعاناة التي تواجهها العاصمة طرابلس، نظرا لوجود مؤسسات الدولة المركزية فيها، الأمر الذي جعل منها محط غنيمة وعدوان من قبل الطامعين في السلطة أو في الثروة، على حد تعبيره.

وأوضح الكوني أن نظام اللامركزية، يعد حلا مناسبا في ليبيا، لإبعاد شبح التهديدات عن طرابلس، حيث ستساهم العودة للعمل بنظام المحافظات السابق، في بسط الأمن والاستقرار، والحد من الفساد المالي والإداري في البلاد.

من جهتها أشادت النخب الطرابلسية، خلال اللقاء بجهود الكوني ومواقفه الوطنية، التي تدعو لاستقرار البلاد، وحرصه على اللقاء المباشر والمستمر مع الرموز الوطنية للتشاور والبحث عن مسار عاجل لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وفق قولهم.

وطالب المشاركون في الجلسة المجلس الرئاسي باتخاذ خطوة تاريخية، وإصدار قرارات لتجميد عمل كل الأجسام السياسية الحالية، من أجل تحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة تنهي المراحل الانتقالية في البلاد.