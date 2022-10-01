مجلس النواب يصدر قانونا لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس النواب الليبي قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن على 53 مادة، اشتملت على الأهداف والعقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

ويهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق، المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية النظام العام والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.

وتسري أحكام القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا وامتدت نتائجها وآثارها لداخل ليبيا ولو لم يكن الفعل معاقبا عليه في الدولة التي ارتكبت فيه.

ويعرف القانون الجريمة الإلكترونية، على أنها “كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون”.