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البرلمان يسقط عضوية 9 نواب حصلوا على مناصب أخرى بالدولة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مجلس النواب، قرارًا بإسقاط العضوية عن 9 نواب تولوا مناصب أخرى في الدولة.

وضم القرار أسماء النواب التي تم إسقاط عضويتهم وهم:” فائز السراج، وفتحي باشاغا، وعلي القطراني، وصالح همة، ومحمد لينو، وعبدالمطلب ثابت، وأبوبكر صالح، وزياد دغيم، وعبدالغني الفطيسي”.

وكان مجلس النواب، قد عقد جلسة الثلاثاء الماضي، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وشهدت الجلسة، إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع، من أجل عرضه خلال الجلسات المقبلة، وتكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

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9 نواب إسقاط عضوية البرلمان مناصب أخرى بالدولة

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صحيفة الساعة 24

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