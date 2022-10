دغيم: أدعم زملائي بتفعيل دستور الاستقلال والعودة للنظام الاتحادي وإجراء الانتخابات

ليبيا – علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على مطالبة 31 نائباً عن برقة بعرض دستور عام 1951 غير المعدل لتداوله في جلسة خاصة لمجلس النواب، للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاث.

دغيم قال في تصريح لموقع “فواصل” إنه يدعم زملائه النواب في تفعيل دستور الاستقلال والعودة للنظام الاتحادي، وإجراء انتخابات على أساسه.

وأشار إلى أن اختصاصات الملك تنتقل للحكومة الاتحادية مجتمعة بموجب نص دستوري.

واعتقد أن الأنسب أن ننتخب على أساس 3 ولايات المحددة وفق دستور سنة 1951، أو وفق المقاطعات العشر المعدلة لسنة 1963 مع الاحتفاظ بالاختصاصات ذاتها للولايات، والاختصاصات المشتركة وقانون النفط 1959، وتحديد البرلمان تفسيرا للمادة 188 في تقاسم المؤسسات بين عاصمتي ليبيا الدستورية.

