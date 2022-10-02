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رغم تقرير ديوان المحاسبة.. النائب الرعيض يدافع عن فساد “الدبيبة”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

رأى عضو مجلس النواب محمد الرعيض، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة هي الأقل إنفاقًا بالمقارنة مع حجم ما أنجزته من مشاريع في البلاد، وفق قوله.

واعتبر الرعيض في تصريحات صحفية، أن حكومة الدبيبة غير مسؤولة عن إهدار المال العام، بالرغم من تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن حجم المال الذي أهدرته الحكومة.

وقال الرعيض: “بند الرواتب يكاد يلتهم نصف الميزانية العامة للبلاد، وهي إحدى المعضلات التي ورثتها حكومة الدبيبة من حكومات سابقة تمتد لعهد النظام السابق الذي همش القطاع الخاص”.

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الوطن الليبية

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