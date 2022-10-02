أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتضمن القانون الذي نشر يوم أمس السبت على 53 مادة.

ويهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1- المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي.

2- حماية النظام العام والآداب العامة.

3- حماية الاقتصاد الوطني.

4- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة.

5- تعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.