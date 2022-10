الشركسي: أوروبا الآن تجني نتيجة سياستها في ليبيا

ليبيا – قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي، إن الصراع اليوم صراع على مصادر الطاقة، فهل ستحاول روسيا استخدام نفوذها في افريقيا وتواجدها المسلح في ليبيا لتدمير أنابيب امداد الطاقة لأوروبا.

الشركسي تساءل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “وهل روسيا ستقوم بذلك رداً على تخريب نورد ستريم 2؟هل تركيا التي لديها قاعدة في ليبيا، وعدد هائل من المرتزقة، وتسيطر على المال و القرار بالعاصمة، والتي أيضاً لديها خلافات حادة مع أوروبا ستمنع حليفتها روسيا من فعل ذلك؟!”.

وأشار إلى أن تركيا أقرب للحلف الصيني الروسي منه للغرب وتركيا ستعمل مع روسيا على اعاقة امدادات الطاقة لأوروبا للضغط من أجل مكاسب سياسية.

واعتبر أن كل هذه الأحداث نتيجة للسياسات الفاشلة للدول الأوروبية في ليبيا، مضيفاً “كنّا نحذر دائما أن الانقسام ودعم طرف دون آخر سيكون له أثار سلبية تعود بالضرر على كامل المنطقة، وأوروبا الآن تجني نتيجة سياستها في ليبيا”.

