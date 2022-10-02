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العرفي: هنالك تحوّطات للإبقاء على العاصمة منطقة خضراء لـ”الدبيبة”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكّد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، وجود تحوّطات دولية جادة للحفاظ على العاصمة طرابلس كمنطقةً خضراء لرئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة.

واعتبر العرفي في تصريحات صحفية، أن وصول البارجة البريطانية لطرابلس مؤخراً، يعدّ تحشيدًا للدعم في مواجهة أي تهديد سيقع على العاصمة.

وقال العرفي إن العاصمة اليوم تخضع لسيطرة الدبيبة ومجموعة من اللوبيات، بسبب وجود المال والقرار فيها.

وفيما يتعلّق بمجلس الدولة، اتّهم العرفي، رئيسه خالد المشري بالتنصّل من جميع الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقه مع مجلس النواب في القاهرة على إحالة نقاط الخلاف في مسودة الدستور إلى البرلمان القادم.

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الوطن الليبية

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