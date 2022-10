معزب: عقيلة دأب على طرح مبادرات لتأزيم الأوضاع لا لطرح الحلول

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب بشأن طرح دستور عام 1951 للنقاش بمجلس النواب فإن عقيلة دأب على طرح مبادرات الغاية منها تأزيم الأوضاع وليس من باب طرح الحلول.

معزب اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن عقيلة يعلم ويدرك تماما أن الطرح الفيدرالي غير مقبول لدى الكثير ولكن من باب المناكفات السياسية وتعطيل خروج ليبيا من أزمتها الحالية جاء هذا الطرح.

