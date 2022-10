الرعيض: مسؤولية إيقاف إهدار المال العام لا تقع على كاهل حكومة الدبيبة وحدها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إن قرار عبد الحميد الدبيبة بشأن ترشيد الإنفاق في الوزارات والهيئات التابعة له لم يأتِ لامتصاص الغضب الجماهيري كما يتردد، معتبراً أن حكومته هي الأقل في الإنفاق المالي قياساً بما أنجزته من مشاريع في البلاد.

الرعيض رفض في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” محاولة البعض الإيحاء بأن المسؤولية الكاملة بشأن إيقاف إهدار المال العام تقع على كاهل تلك الحكومة وحدها.

وقال إنها مسؤولية مشتركة للجميع، لافتاً إلى ارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى التكدس الكبير في الجهاز الإداري للدولة.

وتابع: “بند الرواتب يكاد يلتهم نصف الميزانية العامة للبلاد، وهي إحدى المعضلات التي ورثتها حكومة (الوحدة) من حكومات سابقة تمتد لعهد النظام السابق الذي همش القطاع الخاص”.

