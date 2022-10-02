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ذويب: “لماذا تفصل زيارة السفينة البريطانية عن سياقها!”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

تساءل المحلل السياسي مروان ذويب عن حجم التركيز الإعلامي المصاحب لرسو السفينة الحربية البريطانية، قائلاً: “لماذا تُفصل الزيارة عن سياقها“.

وأكد ذويب أن قبل وصول السفينة إلى طرابلس زارت إسبانيا والبرتغال، ومن المؤكد أنّ لها زيارات لعواصم أخرى، مشيراً إلى أنّ بيان البحرية البريطانية أوضح أسباب الزيارة.

وأضاف المحلل السياسيما أوجه التعاون العسكري البريطاني مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي؟ وماذا يمثلان من ثقل عسكري حتى يجري بينهم تحالف، أو أن تسعى بريطانيا لدعمهما؟“.

وأتبع ذويب أنّ مسؤولي طرابلس انتهزوا فرصة رسو السفينة وقاموا بزيارتها لاستثمار وجودها في صالحهم، مكملًاالصديق الكبيروموسى الكوني لا يمثلان ثقلًا عسكريًا ولا سياسيًا بالنسبة للخارج، ولا لبريطانيا، وحديث الكوني عن تعاون عسكري مع بريطانيا مدعاةللسخرية“.

الوسوم

السفينة الحربية البريطانية ليبيا محمد ذويب

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الوطن الليبية

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