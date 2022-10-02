البدري: البعثة الأممية خيّبت أمل الليبيين

قال الدكتور عثمان البدري، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة بنغازي، إن عمل بعثة الأمم المتحدة خيّب أمل الليبيين، خاصة أنها كانت في كثير من مراحلها سببا في فشل الحل السياسي.

وأضاف البدري، في تصريحات صحفية، أن حكومة عبدالحميد الدبيبة، رفضت في البداية تعيين المبعوث الأممي الجديد، السنغالي عبدالله باتيلي، في هذا المنصب، لكنها تراجعت وقبلت بهذا الأمر الواقع.

ولفت إلى أن البعثة الأممية أصبحت جزءا من المشكلة ولم تقدم أية حلول خلال الـ11 عاما الماضية، متابعا:” لا أتصور أن باتيلي يمتلك من الإمكانيات أو الآليات ما يمكنه من تهيئة المجال لإجراء الانتخابات التشريعية والبرلمانية في وقت محدد”، معرباً عن اعتقاده بأن الحل يكمن في إجراء الانتخابات.

وشدد البدري، على أنه يجب على المبعوث الأممي الجديد الاستفادة من تجارب سابقيه، والعمل بآلية مختلفة لتحديد وقت لإجراء الانتخابات واستغلال وجود تيار كبير يؤيد إجراؤها.