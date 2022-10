نصية: بجب إعادة النظر بمنظومة الرقابة المالية والعمل على تغييرها بالكامل وإعادة هيكلة الحكومة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن ما كشف عنه تقرير المحاسبة من حجم رهيب من المخالفات والجرائم المالية الاقتصادية لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن التسامح معه.

نصية دعا وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” لإعادة النظر في منظومة الرقابة المالية والعمل على تغييرها بالكامل، وإعادة هيكلة الحكومة في ظل وجود أكثر من 600 وحدة إدارية تتمتع بميزانيات مستقلة.

وأكد على ضرورة ابتعاد الأجهزة الرقابية عن التعاطي السياسة.

