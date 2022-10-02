رقابة الأغذية والأدوية تجري جولة تفتيشية في زلتين

الوطن / متابعات

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إجراءه، جولة تفتيشية توعوية أمس السبت، شملت محلات القصابين والمخابز والصيدليات في مدينة زلتين.

وقال المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الجولة استهدفت إعطاء بعض الملاحظات والنصائح لأصحاب تلك المحال.

وجرت الجولة برفقة كل من أعضاء نقطة الحرس البلدي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية زليتن، ومفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب زليتن، ومكتب الإصحاح البيئي زليتن، وعدد من المشاركين من مندوبي الجهات المصنعة داخل المدينة.