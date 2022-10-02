الحداد في زيارة تفقدية لمقر قوة مكافحة الإرهاب

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ” محمد الحداد “، بزيارة تفقدية لمقر قوة مكافحة الإرهاب ووحداتها العسكرية..

وكان في استقبال الحداد، آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، حسبما ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس السبت..

وذكر المنشور، أنه حضر مراسم الاستقبال آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد موسى، وآمر القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى العميد عبد الله الغاير، ومدير إدارة شؤون الضباط بهيئة التنظيم والإدارة العميد سالم سليم، ورئيس الهيئة العامة للقضاء العميد عبد السلام بن غربية، وضباط وضابطات القوة والقوات الاحتياطية وعدد من ضباط الجيش الليبي.

وشهدت الزيارة إقامة عروض تدريبية حيَّة لعمليات الإنزال والاقتحامات، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تدرب عليها منتسبو القوة خلال الفترة الماضية..

وشملت زيارة لغرفة العمليات الأمنية والاستخباراتية، وغرفة اللاسلكي والتحكم، والعيادة المركزية، ومركز التدريب، وعدد من المقار الإدارية بالقوة..

كما أثنى الحداد على الجهود المبذولة من قبل آمر القوة ومنتسبيها، داعيًا إياهم إلى بذل مزيد الجهد، في سبيل رقي وتقدم المؤسسة العسكرية في البلاد..