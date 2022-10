لنقي: الانقسام السياسي والحكومي تسهل لأي فاسد الانتقال بسهولة من إقليم إلى آخر

ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن يمثل قرار عبد الحميد الدبيبة بترشيد الإنفاق داخل الوزارات والهيئات التابعة له بداية جادة لإيقاف إهدار المال العام.

لنقي أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن البداية الحقيقة لإيقاف سرقات المال العام تبدأ من وجود سلطة تنفيذية موحدة تخضع لسلطة تشريعية، بالإضافة لوجود أجهزة أمنية موحدة تنفذ القرارات الصادرة عنهما.

وأضاف “وضعية الانقسام السياسي والحكومي، والتي طالت الأجهزة الرقابية بالبلاد، تسهل لأي فاسد الانتقال بسهولة من إقليم إلى آخر، أو الهروب خارج البلاد، كما تعيق عملية تتبع الأموال المهربة، وبالتالي تصعّب استعادتها”.

ولفت إلى أن العجز عن إيقاف إهدار المال العام ينطبق على حكومتي الدبيبة، وباشاآغا.

ورأى أنه يتوجب على الدول المتدخلة بالشأن الليبي، إذا ما صدقت النوايا، الإسهام في توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لاسترجاع هيبة البلاد، والتوقف عن دعم الحكومتين المتنافستين.

