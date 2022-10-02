العرفي: هناك تحوطات كبيرة للإبقاء على العاصمة كمنطقة خضراء للدبيبة

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” العاصمة يسيطر عليها الدبيبة ولوبيات معينة بسبب وجود المال والقرار فيها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية ، أضاف فيها أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” تنصل من كل الاتفاقيات بما فيها اتفاق لجنتي مجلس النواب والدولة في القاهرة. .

وتابع قائلا: “المشري” تنصل من الاتفاق الذي تم في القاهرة تحديداً بعد لقائهم في جنيف وتم الاتفاق على أن تحال نقاط الخلاف إلى البرلمان القادم..

كما أضاف أن مسودة الدستور لا تصلح وخاصةً بعد فشل حل النقاط الخلافية التي تم التفاهم عليها بين لجنتي البرلمان والأعلى للدولة.

مشيرا إلى أنه ما زالت الأزمة تدار من طرف واحد والدليل وصول البارجة البريطانية لطرابلس لتحشيد الدعم خوفاً من أي هجوم على طرابلس..

مؤكدا أن هناك تحوطات كبيرة للإبقاء على العاصمة كمنطقة خضراء للدبيبة وهذه حقيقة يجب أن نسلم بها .