بن شرادة: عملية النهب التي تتعرض لها ليبيا الآن وسابقاً قد تقود لإفلاس الدولة

ليبيا – حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة من أن عملية النهب التي تتعرض لها ليبيا والتي كشف عنها تقارير الجهات الرقابية، الآن وسابقاً، قد تقود لإفلاس الدولة.

بن شرادة قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الأموال المنهوبة كان من الممكن أن تغير شكل ليبيا وتحل الكثير من أزماتها.

وأشار إلى أن الصراع السياسي يضفي بظلاله على المشهد برمته ولا يجعل كثيرين ينتبهون لضرورة التصدي والمعالجة.

