الحداد يتفقد مقر قوة مكافحة الإرهاب ووحداتها العسكرية

الوطن / متابعات

تفقد رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول ” محمد الحداد “، مقر قوة مكافحة الإرهاب ووحداتها العسكرية.

واستقبل آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، الفريق الحداد بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد موسى، وآمر القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى العميد عبد الله الغاير، ومدير إدارة شؤون الضباط بهيئة التنظيم والإدارة العميد سالم سليم، ورئيس الهيئة العامة للقضاء العميد عبد السلام بن غربية، وضباط وضابطات القوة والقوات الاحتياطية وعدد من ضباط الجيش الليبي.

وشهدت الزيارة إقامة عروض تدريبية لعمليات الإنزال والاقتحامات، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تدرب عليها منتسبو القوة خلال الفترة الماضية..

كما تفقد الحداد غرفة العمليات الأمنية والاستخباراتية، وغرفة اللاسلكي والتحكم، والعيادة المركزية، ومركز التدريب، وعدد من المقار الإدارية بالقوة