السويحلي: المجتمع الدولي سيشكل مجلس رئاسي وحكومة مصغرة للوصول للانتخابات

الوطن|رصد

توقع الناشط السياسي عمر السويحلي، أن يقدم المجتمع الدولي على تشكيل مجلس رئاسي جديد بقيادة قضائية، مع تشكيل حكومةمصغرة مهمتها إنجاز الانتخابات.

وقال السويحلي في منشورٍ له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هل يمكن للجناح الأمريكي وحلفاءه في مجلس الأمنأن يثور ويقول في وجه مجلس النواب ووجه المجلس الأعلى؟، قد طفح الكيل“.

وأتبع الناشط السياسي متسائلًا :”وهل يُنشئ الجناح الأمريكي، مجلس رئاسي جديد بقيادة قضاة المحكمة العليا مثلًا، الذي عليه أولاً أن يصدر قانون انتخابي ينتخب فيه النواب ورئيس الدولة معًا وأن يعزل الحكومة منتهية الولاية ويُنشيء حكومة مصغرة مهمتها الوحيدة قيام الانتخابات“، مؤكدًا “هذا سيناريو محتمل جداً جداً، فتبينوا“.