بعيو: أنا من أنصار الدولة الاتحادية ضمن الأقاليم التاريخية 

أخبارليبيا24

أكد الكاتب والصحفي محمد عمر بعيو، أنه من مؤيدي شكل الدولة الاتحادية ضمن الأقاليم التاريخية طرابلس برقة فزان.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أمس السبت :”أنا من أنصار الدولة الاتحادية ضمن الأقاليم التاريخية”.

وتابع الكاتب والصحفي :”الدولة الاتحادية بحكم محلي حقيقي وكامل أي محافظات داخل الأقاليم، وحكومة مركزية من رئيس وأربع وزارات، وسلطة قضائية موحدة، وجيش وأمن قومي واحد، ونظام جمهوري وليس ملكي”.

وكان الكاتب والصحفي محمد عمر بعيو، دعا في أغسطس الماضي إلى تأسيس النظام الاتحادي للقضاء على المركزية.

وقال بعيو :”النظام المركزي البائس الفاسد الذي يجعل أحمقاً يتمترس في طريق السكة فلا يخرج إلا بالقوة، هو سبب كوارثكم أيها الليبيون”.

وتابع الكاتب والصحفي :”ثوروا عليه وأسسوا النظام الاتحادي، نظام الحكم المحلي الحقيقي”.

وطالب 30 نائبا من مجلس النواب رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعرض دستور عام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي.

وتحصلت أخبار ليبيا 24 على نص الطلب الموقع من قبل 30 نائبا عن إقليم برقة، حيث طالبو “بتعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة”.

وقال النواب: “في هذا السياق نطلب من إخواننا وشركائنا عن أقاليم طرابلس وفزان دعم هذا الطلب الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة”.